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​إزالة تعديات على حرم الموارد المائية والري والسكة الحديد في الجيزة (فيديو)

11:18 م الخميس 30 سبتمبر 2021
​إزالة تعديات على حرم الموارد المائية والري والسكة الحديد في الجيزة (فيديو)

إزالة التعديات - ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهوداتها لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في إطار الموجه 18 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، أزالت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية، تعديات على أراضي أملاك الدولة حرم وزارة الموارد المائية والري والسكة الحديد وهو حالة بناء مخالف بشارع طريق 11 بمدينة الحوامدية على مساحة حوالي 250 مترًا تقريبًا.

جاء ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات الموارد المائية وزارة الري السكة الحديد الجيزة

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