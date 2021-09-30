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​ضعف مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة لمدة 24 ساعة

08:28 م الخميس 30 سبتمبر 2021
​ضعف مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة لمدة 24 ساعة

انقطاع مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف الـمـيـاه عن قرى (بني يوسف – الحرانية – زاوية مسلم - شبرامنت - طموه - المنوات) بمركز أبو النمرس اعـتـبـارًا مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر حتى الساعة 10 من مساء يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة حيث سيتم توقف المروق رقم (1) لمدة 24 ساعة لإجراء العمرة السنوية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من تليفون أرضي.​

شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة ضعف المياه محطة مياه أبو النمرس

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