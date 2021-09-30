"العلاج جواك".. ماذا يحدث إذا لم يحصل المريض على مشتقات البلازما؟
08:25 م الخميس 30 سبتمبر 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح المضاعفات التي تحدث لمرضى الهيموفيليا ومرضى نقص الألبومين إذا لم يحصلوا على مشتقات البلازما.
وأضافت الوزارة: "تبرعك بالبلازما يساعد في علاج الأمراض الخطيرة".
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