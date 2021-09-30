بقوة 2000 ميجاوات.. وزير الكهرباء يعلن توقيع عقد الربط بين مصر وقبرص واليونان الأسبوع المقبل

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع عقد الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بعد انتهاء كافة الدراسات الفنية الخاصة بإجراءات الربط، الذي يتوافق مع الخطّة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأكد "شاكر" في كلمته اليوم الخميس، على هامش إعلان بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الآلي في القاهرة الجديدة، أن مصر وقبرص واليونان لديها اهتمام كبير لإتمام المشروع الذي يجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك، وبنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات.

ولفت إلى أنه يجري التنسيق حاليًا مع شركة "يورو أفريكا" المسؤولة عن تنفيذ المشروع لإعداد دراسات المشروع، ومصر وقعت وقعت في مايو 2019 اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية.

يذكر أن إنشاء مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، تكون نقطة الربط في مصر في منطقة غرب دمياط، وتكون القاهرة مركزا محوريا للربط الكهربائي بين 3 قارات، حيث يتم الربط مع كل من الأردن وليبيا وتبادل قدرات 2000 ميجاوات بين مصر وقبرص واليونان، بحيث تتوافق مع الخطة الإستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي بين دول الجوار، حيث تم الاتفاق علي الربط مع الأردن وليبيا والسودان، كما أن لمصر دورا بارزا في منظومة الربط العالمي (جيتكو).

ويشمل تنفيذ المرحلة الأولى بسعة 1000 ميجاوات من مشروع خط الربط الكهربائي المصري القبرصي اليوناني مرورًا بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر، وتعيين مكتب استشاري متخصص لمساندة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إعداد الاتفاقات المالية والتجارية والفنية للمشروع.

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