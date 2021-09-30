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السيسي يوجّه بتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير

05:44 م الخميس 30 سبتمبر 2021
السيسي يوجّه بتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير

كتب- محمد سامي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، حفاظًا على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء بحري دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصةً على البحر المتوسط.

عبدالفتاح السيسي مشروعات حماية الشواطئ السيسي حماية الشواطئ

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