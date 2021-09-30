1.6 مليون جرعة فايزر تصل القاهرة من أمريكا لمكافحة كورونا

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، البوم الخميس، شحنة من لقاح فايزر الأمريكي والتي تحتوي على حوالي 1.6 مليون جرعة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، هدية من حكومة واشنطن إلى الشعب المصري، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الشحنة وصلت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، على الطائرة القطرية عبر الدوحة، وكان في استقبالها عدد من مسؤولي مطار القاهرة ووزارة الصحة والسكان.

وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أعلنت اليوم، الخميس، - في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - " إن 1.6 مليون جرعة هدية من حكومة الولايات المتحدة للشعب المصري، في طريقها للقاهرة، وهي جزء من التزامنا بمحاربة الوباء".