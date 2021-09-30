محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف توسعات طريق المريوطية

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال توسعة البر الشرقي لطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام ومحور محمد أنور السادات.

وبحسب بيان اليوم، اطمئن المحافظ، على الالتزام بتطبيق خط التنظيم على كافة المنشات الواقعة بمسار الطريق، مشيراً إلى انه جاري رصف عددا من القطاعات التي تم ضمها بمسار الطريق لتحقيق توسعه تساهم في تحقيق سيولة مرورية.

وكلف المحافظ، رئيس حي الطالبية، بعدم السماح بوجود أي تعديات بمسار الطريق ومتابعه دورية لأعمال التوسعة لما لها من اهمية مرورية مع التشديد على منع الانتظار الخاطئ للمركبات.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال الرصف للقطاعات الجاري ضمها للطريق وضرورة سرعه الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف الطريق البطئ الموازي للبر الغربي لطريق المريوطية نطاق حي الهرم موجها مديرية الطرق بالتأكيد علي الشركة المنفذة بتلافي بعض الملاحظات في تنفيذ أرصفه المشاه قبل استلام الأعمال.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة وحي الهرم، برفع أي نواتج للأعمال مع إقامة سور بجوار احد المنشآت لعدم إلقاء المخلفات بمحيطه.

كما وجه المحافظ بسرعه تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية بمسار الطريق الفاصل بين طريقي اللبيني والمريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.