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رئيس جهاز مدينة بدر: تنفيذ 13 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة

04:28 م الخميس 30 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات بمنطقة قطع أراضي الإسكان العائلي بالحي الأول، المجاورة الخامسة، موضحًا أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 13 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، كما تم رفع 18عداد كهرباء ببعض المنشآت المخالفة بقطع الأراضي، لمنع عودة ممارسة النشاط المخالف.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة بقيادة العقيد وليد هريدي، رئيس قسم شرطة التعمير.

وأكد المهندس عمار مندور، استمرار شن الحملات بالمناطق المختلفة وعدم التهاون مع المخالفين لمنع الظواهر العشوائية، مطالباً حائزي قطع الأراضي وسكان المدينة بعدم ارتكاب أي مخالفات لمنع اتخاذ الإجراءات القانونية.​

غلق وتشميع أنشطة مخالفة مدينة بدر المهندس عمار مندور

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