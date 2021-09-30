غدًا.. الأوقاف توزع 18 طنا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات

كتب- محمود مصطفى:

تقوم وزارة الأوقاف، غدًا الجمعة، بتوزيع 18 طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف في 5 محافظات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أنه في إطار الدور المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، تقرر توزيع 18 طنا من لحوم المشروع على محافظات (الغربية– قنا– أسوان– شمال سيناء– مطروح)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (الغربية– قنا– أسوان– شمال سيناء) و2 طن لمحافظة (مطروح)، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه بلغ 1015 طنّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الإسكندرية - بني سويف - الفيوم - الشرقية - الغربية - المنيا - البحيرة - الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفرالشيخ - دمياط - أسوان - شمال سيناء - الأقصر - جنوب سيناء - السويس - بورسعيد - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح).

وشددت وزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع في خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذي يأتي في إطار الدور الاجتماعي للوزارة والذي تقوم به إلى جانب الدور الدعوي، مؤكدة على أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.​