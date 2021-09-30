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لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق مسجد بـ "أبوحماد" في الشرقية.. وهذا شرط إعادة فتحه​

03:59 م الخميس 30 سبتمبر 2021
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق مسجد بـ "أبوحماد" في الشرقية.. وهذا شرط إعادة فتحه​

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، غلق مسجد الحاج وصفي الجد في قرية الأسدية، التابع لإدارة أوقاف شمال أبوحماد بمحافظة الشرقية، وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم، على أن قرار الإغلاق جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الشرقية، مضيفة أنه لن يتم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وتابعت: من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.​

وزارة الأوقاف فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية قرية الأسدية الشرقية

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