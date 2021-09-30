"الإمارات للشحن الجوي" تنقل 250 مليون جرعة لمكافحة كورونا

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة الإمارات للشحن الجوي، نقلها ما يزيد على 250 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد - 19" إلى أكثر من 75 وجهة عبر دبي منها مصر.

وقالت الشركة إنه تم تعزيز قدراتها في مجال التعامل مع اللقاحات في دبي من خلال توسيع حجرة التبريد المؤتمتة بالكامل، وإضافة 94 موقعاً للحاويات في منشأتها المخصصة للأدوية في مطار دبي الدولي، والمعتمدة بموجب المعايير الأوروبية، وتوفر حجرة التبريد الموسّعة مساحة إضافية من البيئة التي يمكن ضبط حرارتها بين درجتين و25 درجة مئوية لتستوعب ما يتراوح بين 60-90 مليون جرعة لقاح دفعةً واحدة.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس طيران الإمارات للشحن: "نهتم بالأدوية القيّمة والمنقذة للحياة التي يتطلب نقلها إجراءات وظروف صارمة للغاية، وبعد تخطيط مكثف واستثمارات كبيرة في بنيتنا التحتية وعملياتنا وموظفينا، قدمنا لعملائنا في سبتمبر 2016 حلاً شاملاً، مدعوماً بأحدث طريقة مناولة في دبي معتمد بموجب معايير الاتحاد الأوروبي، لممارسات النقل الآمن للأدوية GDP، ولقي هذا الحل استجابة واسعة، واستطعنا سريعاً تحويل فكرة أن دبي كانت وجهة يجب تجنبها في عمليات شحن الأدوية صيفا، لتصبح دبي مركزا يحظى بثقة عملاء الأدوية على مدار السنة.

وأضاف سلطان: نقلت الشركة حتى الآن أكثر من 400 ألف طن من المنتجات الدوائية، وتمتلك الشركة في مركزها في دبي أكثر من 20 ألف متر مربع من مساحة التخزين والمناولة المتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي لممارسات النقل الآمن للأدوية، وتنجز مناولة نحو 200 ألف طن من الأدوية كل يوم، بما في ذلك اللقاحات والمستحضرات الحيوية والأدوية لأمراض مثل السرطان والسكري وغيرها من العلاجات الطبية الأخرى.

وتمتلك "الإمارات للشحن الجوي" أكبر عدد من الحاويات المبردة المخصصة للمحافظة على استقرار حرارة الشحنات عند نقلها من الطائرات إلى مبنى الشحن الجوي في المطار، كما تخصص أكثر من 50 حاوية مبردة للأدوية فقط، وتتعاون الناقلة مع عدد من مزودي الحاويات المتخصصين من أجل إمداد العملاء بأفضل الخيارات لمتطلباتهم الخاصة.​