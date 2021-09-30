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أمطار وبرودة ليلا وارتفاع أمواج.. تفاصيل طقس أول 6 أيام من أكتوبر

02:06 م الخميس 30 سبتمبر 2021
أمطار وبرودة ليلا وارتفاع أمواج.. تفاصيل طقس أول 6 أيام من أكتوبر

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غدٍ الجمعة 1 أكتوبر وحتى الأربعاء 6 أكتوبر.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا، ويؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج على شاطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح من 2 لـ 2.5 متر.

السبت 2 أكتوبر
- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

الأحد 3 أكتوبر
- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسب تتراوح بين 30% و50% تقريبا.

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