طقس شهر كامل.. أمطار متفاوتة الشدة تزداد في النصف الثاني من أكتوبر

كتب- مينا غالي:



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التنبؤ الجوي لشهر أكتوبر عام 2021 ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية.



وأوضحت الهيئة، في بيان حالة الطقس الشهرية، الدراسة المناخية على قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات مصر خلال شهر أكتوبر في الفترة من 2016 إلى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر أكتوبر 2021 يتضح الآتي:

1- من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيبة لهذا الوقت من العام.

2- تنخفض تدريجيا درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح، وتتفاوت درجات الحرارة نهارا خلال النصف الأول من الشهر، ومع نهايات الشهر يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد.

3- يقل تدريجيا الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ومدى تأثيرها على درجة الحرارة المحسوسة.



4- خلال النصف الأول من الشهر من المتوقع حالات من الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد والدلتا وذلك بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط مع بداية تكون تبريد علوي في طبقات الجو العليا، خلال النصف الثاني من الشهر تزداد احتمالات سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

5- هناك فرص لتكون السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد بسبب نشاط منخفض السودان الموسمي أحيانا خلال هذا الوقت من العام.



6- تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا في حالات الطقس المستقر مع احتمالية تكون الضباب الخفيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى شمال البلاد والدلتا وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء سرعات الرياح أحيانا مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.



7- تنشط الرياح السطحية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد تعمل على إثارة الغبار والأتربة ببعض المناطق من شمال وجنوب البلاد.



وأصدرت الهيئة مقارنة بين أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في الظل والمتوقعة هذا العام كالآتي: