Masrawy logo white

الصحة: تطعيم 82 ألف طالب جامعي بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

01:27 م الخميس 30 سبتمبر 2021
الصحة: تطعيم 82 ألف طالب جامعي بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم 82 ألفا من طلاب الجامعات بلقاح فيروس كورونا، في يوم واحد فقط (أمس الأربعاء)، وذلك من إجمالي 120 ألف طالب سجلوا على الموقع الإلكتروني، من خلال 1100 مركز مخصص لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية من ضمنهم 270 مركز شباب تم تجهيزهم للتطعيم.

وتناشد وزارة الصحة والسكان مجددًا جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والأزهرية والأهلية والخاصة) بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات لتلقي لقاح فيروس كورونا، ودون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مما يساهم في انتظام العملية التعليمية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يمكن لجميع طلاب الجامعات التوجه إلى أقرب مركز من ضمن ال 270 مركز شباب التي تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات ، وذلك دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني أو انتظار الرسالة النصية الخاصة بتحديد موعد تلقي اللقاح، موضحًا أنه يتم التسجيل وتلقي اللقاح على الفور بتلك المراكز.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما أنه جار الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح. ​

لقاح كورونا وزيرة الصحة هالة زايد فيروس كورونا

الخبر التالى:

طقس شهر كامل.. أمطار متفاوتة الشدة تزداد في النصف الثاني من أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. زيادة الشعور بالبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا