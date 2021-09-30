ماتت في الحال.. تفاصيل مصرع سيدة ألقت بنفسها أمام قطار المترو بعين شمس

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل انتحار سيدة أسفل قطار المترو بمحطة عين شمس.

وقال المصدر، لمصراوي، إن سيدة في العقد الرابع من عمرها ألقت نفسها أسفل قطار المترو، ولقيت مصرعها في الحال وتم انتشال جثتها من على شريط القضبان.

وأضاف المصدر، أنه لم يتم تحديد هوية السيدة المنتحرة حيث إنه لا توجد معها بطاقات إثبات شخصية تحدد هويتها، غير أن ملامحها تشير إلى أنها في العقد الرابع من عمرها.