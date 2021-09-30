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هل تزيد رسوم جمع القمامة؟.. الحكومة ترد وتناشد المواطنين

11:23 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
هل تزيد رسوم جمع القمامة؟.. الحكومة ترد وتناشد المواطنين

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله بشأن تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد.

وقال المركز، في بيان، الخميس، إنه تواصل مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان، على أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد.

وشددتا على أن أسعار جمع القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقا للمادة 34 من "قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020" الجديد.

وأوضحتا أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومصانع تدوير المخلفات.

وناشدت الوزارتان المواطنين بالإبلاغ الفوري على الخط الساخن للهيئة العامة للنظافة والتجميل على الرقم "15264" حال طلب جامعي المخلفات أي زيادات على السعر المقرر قانوناً أو وجود أي قصور في تطبيق المنظومة.

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