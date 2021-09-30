Masrawy logo white

تجديد شهادة الأيزو لمطاري برج العرب وشرم الشيخ لمدة 3 سنوات

11:22 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد عبيد:

نجحت الشركة المصرية للمطارات في تجديد شهادة الأيزو (9001- 2015)، لمدة 3 سنوات جديدة لمطاري برج العرب وشرم الشيخ الدوليين ، وذلك بعد المراجعة لهما بدون أي حالات عدم مطابقة تمنع التجديد.

وأجريت المراجعة الأولى من الشركة المانحة (SGS)، على مطار برج العرب الدولي يومي 13 و14 سبتمبر، وعلى مطار شرم الشيخ الدولي يومي 28 و29 سبتمبر.

وتكمن أهمية تجديد شهادة الأيزو للمطارات المصرية في أن معيار الأيزو (9001)، يعد من أكثر معايير الجودة انتشارا حول العالم، ويساعد هذا المعيار على تلبية توقعات الركاب بشكل كبير ومراقبة مستوى الجودة والعمليات مما يساهم في تطوير أداء العمل بشكل ملحوظ.

ووجه الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الشكر لجميع العاملين بالشركة والمطارات على العمل الجاد الذي يساعد المطاران المصرية على التنافس بأعلى المستويات ويوفر القدرة على تلبية احتياجات الركاب وتوفير الوقت والنفقات وإدارة الموارد الإدارة المثلى.

الشركة المصرية للمطارات مطار شرم الشيخ مطار برج العرب شهادة الأيزو

الخبر التالى:

هل تزيد رسوم جمع القمامة؟.. الحكومة ترد وتناشد المواطنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. زيادة الشعور بالبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا