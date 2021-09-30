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بعد حصولها على كارنيه مزاولة المهنة.. مي حلمي تكشف موعد عودتها للشاشة

11:12 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
بعد حصولها على كارنيه مزاولة المهنة.. مي حلمي تكشف موعد عودتها للشاشة

مي حلمي

كتب- مينا غالي:

كشفت الإعلامية مي حلمي، عن موعد عرض برنامجها التلفزيوني مرة أخرى بعد إيقافه على خلفية أزمة انسحاب الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك السابق على الهواء.

ونشرت الإعلامية مي حلمي صورة لها بصحبة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، وهي تحمل كارنيه مزاولة المهنة، وعلقت عليه قائلة: أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم.

كانت قد كشفت مصادر بنقابة الإعلاميين لمصراوي، أن مي حلمي توجهت للنقابة بالفعل للحصول على تصريح مزاولة المهنة، إلا أنها لم تكن قد استكملت أوراقها بعد، فيما أكدت مصادر بقناة الحدث، أن" مي" لن تظهر على الشاشة قبل الحصول على إخطار من النقابة بالسماح لها بذلك.

وكانت قناة "الحدث اليوم" قررت إيقاف الإعلامية مي حلمي عن العمل، لحين التحقيق معها في ما نسب إليها من إساءة لنجم الزمالك الأسبق أحمد صالح، خلال برنامج "الحكم" مما دفعه للانسحاب على الهواء.

وقالت القناة في بيان أصدرته: بناءً على ما تم رصده من قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا:

- أولا: إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق.

- ثانيا: إيقاف برنامج الحكم علي شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق.2021093001223085320210930012320677

مي حلمي برنامج الحكم كارنيه مزاولة المهنة أحمد صالح نقابة الإعلاميين

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