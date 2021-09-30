مصدر بـ "الكهرباء": 700 مليون جنيه حجم استثمارات مركز التحكم الآلي الجديد بالقاهرة

كتب- محمد صلاح:

يشهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ظهر اليوم، افتتاح مركز التحكم الآلي لشبكة كهرباء القاهرة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالي استثمارات المركز تبلغ نحو 700 مليون جنيه من تنفيذ إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في إنشاء تلك المراكز.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الافتتاح يحضره عدد من القيادات على رأسهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وسيتم تشغيل المركز والذي يعد ضمن أحدث المراكز بالشبكة القومية للكهرباء.

وأكد المصدر على أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطط وزارة الكهرباء نحو التحول للشبكات الذكية بالإضافة إلى قدرتها على المراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التي بها أعطال وتقليل زمن العطل وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال وتقليل الفقد في الشبكة.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفقت مع إحدى الشركات الخاصة على تنفيذ 4 مراكز تحكم للطاقة، بقيمة استثمارات تصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وبدأت الشركة الخاصة بالتعاون مع شركات أخرى في تنفيذ بعض مراكز التحكم ضمن المرحلة الأولى في نطاق المحافظات التي تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتضم هذه المرحلة مركزي تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مركزي تحكم الدقي و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء جديدًا على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى ملياري يورو، وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، "القابضة لكهرباء مصر"، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وبعض أجزاء محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).​