​​المحامين: لائحة مستحدثة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة خلال أسبوع

كتب- مينا غالي:

قال المحامي إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، إنه سيعمل على استحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة لضبط الأمور فيها.

وأوضح في بيان له، أن أول ما تحتاج إليه أي ادارة في أي مؤسسة هي لائحة ( نظام يضبط ايقاع عملها)، لذلك فإن المنطلق الأول والخطوة الأولى لتطوير الادارة القانونية لنقابة المحامين أن يكون لهذه الإدارة لائحة تحكم كل صغيرة وكبيرة في نظام العمل بها.

وأضاف: "أنتظر مقترحات جميع الزميلات والزملاء المحامين خلال 48 ساعة بشأن هذه اللائحة لتضمين مشروع اللائحة أفكاركم ورؤاكم ثم عرضها عليكم في حلقة نقاشية، قبل صياغتها النهائية في موعد غايته اسبوع من اليوم لعرضها على النقيب ثم عرضها على السادة المحترمين أعضاء مجلس النقابة العامة في أقرب اجتماع للمجلس لإقرارها".

وسبق أن أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية ‏بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبد العزيز سعودي، المحامي ‏بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا أجر.‏

وجاء نص القرار كالتالي: "‏بعد الاطلاع على قانون المحاماة قد قررنا أنه يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية ‏والادارية العليا ـ متطوعًا بلا أجر ـ وتحت إشرافنا المباشر القيام بمهام ؛ الإشراف ‏العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين ، ووضع الرؤية والتصور ‏لتطوير واعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل ‏داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بآداء مهامها".