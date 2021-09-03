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​إغلاق مسجد بالمنوفية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

11:38 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
​إغلاق مسجد بالمنوفية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

إغلاق المسجد ارشيفية

كتب- محمود مصطفى:

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، الجمعة، إغلاق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي - الشهداء بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الجمعة، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

كان الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قرر غلق مصلى السيدات بالمسجد لحين انتهاء ظروف كورونا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن القرار يأتي بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم الجمعة 3 / 9 /2021م وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة.

المنوفية فيروس كورونا وزارة الأوقاف التباعد الاجتماعي

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