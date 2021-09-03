الطيران المدني: نقل 780 راكبًا إلى الكويت يوميًا

كتب- محمد عبيد:

أبلغت سلطة الطيران المدني، نظيرتها في الكويت بإجمالي عدد المسافرين "سعة مقعدية" الذين ستنقلهم رحلات الشركات المصرية إلى المطارات هناك.

وقالت سلطة الطيران المدني في خطابها الموجه إلى نظيرتها الكويتة، تم تحديد سعة مقعدية بإجمالي 781 راكبًا يوميًا، تنقلهم الشركات المصرية إلى المطارات الكويتية، حيث إن الموافقة على جداول تشغيل كل من شركات مصر للطيران، والنيل الطيران، وآيركايرو، والمصرية العالمية للطيران، والعريية للطيران، ونسما الطيران، وفلاي إيجيبت.

وأضافت السلطة أنه تم تحديد سعة مقعدية بإجمالي 440 راكبًا يوميًا لشركة مصر للطيران، و440 راكبًا أسبوعيًا لشركة آيركايرو للطيران تنقلهم على مدار 3 أيام بواقع: الاثنين 114 راكبًا والخميس 171 راكبًا والجمعة 114 راكبًا، و347 راكبًا لشركة النيل للطيران تنقلهم الشركة على مدار 3 أيام بواقع: الأحد 112 راكبًا والثلاثاء 121 راكبًا والأربعاء 114 راكبًا.

وأشارت السلطة إلى أنه تم تحديد سعة مقعدية لشركة المصرية العالمية للطيران لنقل 399 راكبًا، تنقلهم على مدار 3 أيام بواقع: الاثنين 114 راكبًا والجمعة 114 راكبًا والسبت 171 راكبًا، وشركة فلاي إيجيبت للطيران 396 راكب تنقلهم الشركة على 3 أيام، وشركة العربية للطيران 396 راكبًا تنقلهم الشركة على 3 أيام، وشركة نسما للطيران 396 راكبًا أيضًا تنقلهم الشركة على 3 أيام.

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