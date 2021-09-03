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ناقدة ومترجمة.. وفاة الدكتورة أمينة رشيد أرملة الدكتور سيد البحراوي

10:53 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
ناقدة ومترجمة.. وفاة الدكتورة أمينة رشيد أرملة الدكتور سيد البحراوي

الدكتورة أمينة رشيد

(مصراوي):

توفيت مساء اليوم الجمعة، الدكتورة أمينة رشيد، المترجمة والناقدة الأدبية، أرملة الناقد الأدبي الراحل الدكتور سيد البحراوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

أمينة إبراهيم رشيد أستاذة جامعية وناقدة مصرية، ولدت في القاهرة سنة 1938، ونشأت في بيت يتحدّث الفرنسية، حيث تعلّمت العربية لغةً أجنبية، وتفتح وعيها الاجتماعي والسياسي مبكرًا على التناقض الصارخ بين القصر الذي تعيش فيه وأكواخ الفقراء المحيطة به، فى ظل عائلة أرستقراطية استوعبت جدها إسماعيل صدقي باشا، رئيس الوزراء في النصف الثّاني من الأربعينيات، وابن خالة والدتها محمد سيد أحمد المثقف اليساري سليل الأغنياء الذي قضى حياته مدافعًا عن قضايا الفقراء.

صدر لها قصة الأدب الفرنسي. تشظى الزمن في الرواية الحديثة، الأدب المقارن والدراسات المعاصرة لنظرية الأدب، ولها في مجال الترجمة: الأيديولوجيا وثائق في الأصول، ميشيل فاديه ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي. المكان، رواية، آني إرنو، ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي. الأشياء، رواية، جورج بيريك ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي. النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي، بيير زيما، ترجمة عايدة لطفي، مراجعة أمينة رشيد وسيد بحراوي.

أمينة رشيد سيد البحراوي مجال الترجمة النقد الاجتماعي وفاة أمينة رشيد

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