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"مين اللي جاب البحر هنا؟".. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا جديدة من العاصمة الإدارية

10:39 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
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(مصراوي):

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورتين جديدتين من العاصمة الإدارية، وعلق عليهما قائلًا: "مين اللي جاب البحر عند العاصمة الإدارية الجديدة؟! ده النهر الأخضر.. تحيا مصر".

يذكر أن "النهر الأخضر" هو سلسلة شبيهة بالنهر من المتنزهات الحضرية الواقعة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعند الانتهاء من المشروع بالكامل ستمتد لأكثر من 35 كيلو متر، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 6.200 فدان، ما يجعلها 6 أضعاف حجم سنترال بارك في مدينة نيويورك الأمريكية.

مجلس الوزراء العاصمة الإدارية مستشار رئيس الوزراء هاني يونس

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