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الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن

09:35 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن

وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن، وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 أغسطس 2021.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و553 ألف و168 طنًا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

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