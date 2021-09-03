انطلاق الموسم الرابع من "الحكاية" مع عمرو أديب.. وبرمو حلقة خاصة مع "شيكابالا" (فيديو)

كتب- مينا غالي:

ينطلق اليوم الجمعة، الموسم الرابع لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، بعد توقف استمر طوال شهر أغسطس كإجازة سنوية لفريق العمل، حيث يُعرض البرنامج في العاشرة مساءً، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين من كل أسبوع.

وكشف مصدر مسؤول ببرنامج "الحكاية"، لمصراوي، أن حلقة اليوم الجنعة لن تتضمن ضيوفا، ولكنها حلقة ترحيبية بعد العودة، ويظهر فيها "أديب" بمفرده.

يأتي هذا فيما أعلنت صفحة قناة mbc مصر، وصفحة برنامج الحكاية، عن حلقة خاصة مع شيكابالا كابتن نادي الزمالك غدًا السبت، وذلك بعد فوز الزمالك بالدوري رقم 13، وعرضت القناة برومو تشويقيًا للحلقة، واصفة إياها بـ"حلقة بيضاء خاصة جدًا".

وأوضح برومو حلقة شيكابالا، أن الحلقة تشهد كواليس وأحداث يرويها كابتن نادي الزمالك لأول مرة يظهر فيها ببرنامج الحكاية، فيما تم بالبروموتصوير شيكابالا أمام مجرى نهر النيل في أسوان.

وكان عمرو أديب، قد أعلن في 26 يوليو الماضي، أن حلقة اليوم هي الأخيرة من برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية MBC مصر، وذلك بعد 11 شهر من العمل المتواصل، مؤكدًا أن الانقطاع سيكون لمدة شهر واحد فقط على أن يعود بموسم جديد بداية من شهر سبتمبر.

أضاف أديب أن الجميع يحتاج لإجازة صيفية طوال شهر أغسطس من أجل الراحة والاستمتاع بأوقاتهم وقضاء بعض الوقت مع عائلتهم، كذلك من أجل التفكير في أفكار جديدة للبرنامج.