الأوقاف: اعتماد 15 خطيب مكافأة وتجديد تكليف 11 من المحالين للمعاش
كتب- محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 26 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 15 خطيبًا جديدًا، بالإضافة إلى تجديد تكليف 11، وبيانهم كالتالي:
أولًا: اعتماد 15 خطيبًا جديدًا، منهم عدد على بند التحسين، وهم:
1. أحمد عبد الرشيد أحمد حمزة - أسيوط
2. حماد علي حسين حماد - أسيوط
3. أحمد محمد أبو بكر حميد - أسيوط
4. عبد العزيز حسن علي المراكبي - المنوفية
5. عبد الله عبد الله إبراهيم العساس - الإسكندرية
6. فتح الله السيد السيد السيد سليم عمرو - الشرقية
7. كامل عبد الغني إسماعيل علي - أسيوط
8. محي الدين عيد متولي شتلة - الشرقية
ومنهم 7 كخطباء مكافأة جدد وهم:
1. إبراهم عبده السيد موافي - الشرقية
2. أحمد ثابت أحمد سلامة - أسيوط
3. جميل السيد عبد العال درويش - الشرقية
4. السيد عبد الفتاح محمد خليل - الشرقية
5. صلاح علام صالح عبد المجيد - أسيوط
6. مبروك محمد أحمد خميس - المنوفية
7. محمد بسيوني عبد الجليل سالم - كفرالشيخ
ويحق لهم بعد 6 أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.
ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف 11 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 10 على بند التحسين، وهم:
1. أحمد محمود حسن إبراهيم - الإسكندرية
2. جمال فتوح أحمد حسن - الإسكندرية
3. أحمد محمد عبد الله حسين - أسيوط
4. يوسف إبراهيم محمد البلقاسي - الدقهلية
5. إسماعيل عبد الله محمد إسماعيل - الشرقية
6. سليم محمد حسين ريحان - الشرقية
7. السيد خيري لبيب بلو - الشرقية
8. شحاتة محمدي شحاتة إبراهيم - الشرقية
9. عبد الحميد حسين محمد مصطفى - الشرقية
10. عبد الحميد زغلول عبدالجليل - المنوفية
ومنهم خطيب مكافأة: عيد حسن عبدالرحمن سيد رضا - الشرقية
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