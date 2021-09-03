​الأوقاف: اعتماد 15 خطيب مكافأة وتجديد تكليف 11 من المحالين للمعاش

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 26 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 15 خطيبًا جديدًا، بالإضافة إلى تجديد تكليف 11، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد 15 خطيبًا جديدًا، منهم عدد على بند التحسين، وهم:

1. أحمد عبد الرشيد أحمد حمزة - أسيوط

2. حماد علي حسين حماد - أسيوط

3. أحمد محمد أبو بكر حميد - أسيوط

4. عبد العزيز حسن علي المراكبي - المنوفية

5. عبد الله عبد الله إبراهيم العساس - الإسكندرية

6. فتح الله السيد السيد السيد سليم عمرو - الشرقية

7. كامل عبد الغني إسماعيل علي - أسيوط

8. محي الدين عيد متولي شتلة - الشرقية

ومنهم 7 كخطباء مكافأة جدد وهم:

1. إبراهم عبده السيد موافي - الشرقية

2. أحمد ثابت أحمد سلامة - أسيوط

3. جميل السيد عبد العال درويش - الشرقية

4. السيد عبد الفتاح محمد خليل - الشرقية

5. صلاح علام صالح عبد المجيد - أسيوط

6. مبروك محمد أحمد خميس - المنوفية

7. محمد بسيوني عبد الجليل سالم - كفرالشيخ

ويحق لهم بعد 6 أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف 11 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 10 على بند التحسين، وهم:

1. أحمد محمود حسن إبراهيم - الإسكندرية

2. جمال فتوح أحمد حسن - الإسكندرية

3. أحمد محمد عبد الله حسين - أسيوط

4. يوسف إبراهيم محمد البلقاسي - الدقهلية

5. إسماعيل عبد الله محمد إسماعيل - الشرقية

6. سليم محمد حسين ريحان - الشرقية

7. السيد خيري لبيب بلو - الشرقية

8. شحاتة محمدي شحاتة إبراهيم - الشرقية

9. عبد الحميد حسين محمد مصطفى - الشرقية

10. عبد الحميد زغلول عبدالجليل - المنوفية

ومنهم خطيب مكافأة: عيد حسن عبدالرحمن سيد رضا - الشرقية

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