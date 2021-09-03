الأحد.. معهد ثربانتس في القاهرة يكرم المترجم خالد سالم

(مصراوي):

يقيم المركز الثقافي الإسباني في القاهرة، "معهد ثربانتس"، الأحد المقبل الخامس من سبتمبر الجاري، حفل تكريم للدكتور خالد سالم، أستاذ الأدب الإسباني والمترجم المعروف، عرفانًا بمسيرته في حقل الدراسات الإسبانية والترجمة بين اللغتين العربية والإسبانية.

ترجم "سالم"، حوالي أربعين عنوانًا في مسيرة طويلة بدأها في أثناء دراسته الليسانس والدكتوراه في الأدب المقارن في جامعة مدريد أوتونوما، إذ كان يكتب عن الأدب المصري والثقافة العربية في جريدة "إلبائيس" وفي مطبوعات إسبانية أخرى وعربية في مصر وباريس ولندن والخليج العربي.

وعمل أستاذًا في جامعة مدريد كومبلوتنسي وجامعة لا أونيد، برُغش، إسبانيا، ومدرسة اللغات الرسمية في مدريد، ثم عاد إلى أكاديمية الفنون في القاهرة، كما أنه يعمل في جامعات خاصة أخرى.

من بين الكتب التي نقلها إلى العربية السارد في المسرح، سميولوجيا العمل الدرامي، المسرح والآلة، نظرية المسرح، فن مسرحة الصورة، حلم في مضيق جبل طارق، قصة يوميات صعلوك، قصة ابن السرّاج والجميلة شريفة، ملحمة السيد: "التكوين والتأليف العربي، مسرح الهجرة ومسرح الميتاتياترو، ونصوص عدة من المسرح الإسباني، إضافة إلى أعمال عربية ومصرية نقلها إلى الإسبانية، من بينها قصة متون الأهرام لجمال الغيطاني، ومسرحية "يا طالع الشجرة" لتوفيق الحكيم".

له مقالات دوية ودراسات بالإسبانية والعربية وشارك في مؤتمرات عديدة في أوروبا ومصر، وفي نهاية الشهر الجاري سيشارك في مؤتمر عن هدى شعراوي والكاتبة النسوية الإسبانية إميليا باردو باثان، سيعقد في جامعة لا كورونيا، إسبانيا.​