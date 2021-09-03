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"قنا الجديدة": ورشة عمل حول نُظم الجودة في إدارة وتنفيذ المشروعات

07:51 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه تم عقد ورشة عمل بشأن نُظم الجودة في إدارة وتنفيذ المشروعات، تحت رعاية المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، وبإشراف المهندس أيوب متولي، المشرف العام على الإدارة العامة للجودة في الهيئة.

وأوضح عبدالرشيد، أنه تم خلال ورشة العمل، مناقشة الإجراءات المالية والعقارية والإدارية داخل الإدارات المختلفة بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بالمشاركة مع أجهزة مدن الصعيد (أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - طيبة الجديدة) الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 في مجال الجودة، وكذا مناقشة سبل وآليات تقييم وتوحيد ما تم من إجراءات داخل أجهزة المدن التي طبقت نظم الجودة ومناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه أجهزة المدن للاستدامة في تطبيق نظم الجودة الشاملة.

جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة رضوان عبدالرشيد وزارة الإسكان المشروعات

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