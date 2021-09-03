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التضامن: تعيين 1950 شابًا وتحرير 220 محضرًا لمنشآت مخالفة بالقليوبية

07:12 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
التضامن: تعيين 1950 شابًا وتحرير 220 محضرًا لمنشآت مخالفة بالقليوبية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين 1947 شابًا في القليوبية، من بينهم 29 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 4806 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 350 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير في بيان اليوم الجمعة: "تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 4 منحة مولود، و6 منح زواج، و2 منحة وفاة، و5 منح رعاية صحية، بإجمالي 43 ألف جنيه لـ28 عاملًا من المسجلين في المديرية، والذين بلغ عددهم 20467 عاملًا".​

وزارة القوي العاملة محمد سعفان القليوبية القطاع الخاص لمكاتب التشغيل

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