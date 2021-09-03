حدث في 8 ساعات| فرصة لطلاب الدور الثاني بالثانوية وبيان بشأن عُطل محطة صرف القاهرة الجديدة
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها انطلاق فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع"، والأرصاد تعلن توقعات طقس السبت، ومصر للطيران تعلن استئناف الرحلات بين القاهرة والكويت.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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