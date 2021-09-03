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"التعليم العالي": تطعيم 124 مبعوثًا مصريًّا ضد فيروس كورونا

06:43 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
"التعليم العالي": تطعيم 124 مبعوثًا مصريًّا ضد فيروس كورونا

التطعيم ضد فيروس كورونا

كتبت- داليا شبل:

نفذ قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة لتطعيم 124 مبعوثًا مصريًّا من الموفدين للدراسة بالخارج، والمسافرين لدول مختلفة على نفقة البعثات.

وأكد الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن هذا يأتي في إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وخطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العزازي أن الوزارة تسعى لتطعيم كافة المبعوثين الموفدين للدراسة بالخارج تباعًا، من خلال تخصيص مركز تطعيمات فى مقر الوزارة بحى السفارات بمدينة نصر.

ومن جانبهم، ثمن المبعوثون الحاصلون على اللقاح تلك الخطوة الإيجابية والتي تبنتها وزارة التعليم العالي لضمان سلامتهم والتيسيير عليهم لاستكمال متطلبات السفر والدراسة بالخارج.

فيروس كورونا لقاح كورونا وزارة التعليم العالي وزارة الصحة الدراسة بالخارج

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