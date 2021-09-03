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بعد انقطاع المياه.. بيان من جهاز القاهرة الجديدة بشأن عُطل محطة صرف جنوب الأكاديمية

06:11 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
بعد انقطاع المياه.. بيان من جهاز القاهرة الجديدة بشأن عُطل محطة صرف جنوب الأكاديمية

المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح في العطل بمحطة صرف جنوب الأكاديمية والمتسبب في قطع المياه عن بعض مناطق المدينة.

وأضاف غنيم لـ"مصراوي"، أنه تم عودة ضخ المياه لمنازل المدينة فجر اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة تشغيل روافع المياه وضخ المياه مرى أخرى، وستصل المياه تباعا للمناطق المتأثرة حسب ارتفاعات كل منطقة.

وكان جهاز القاهرة الجديدة دفع بحوالي 40 سيارة لشفط المياه من الشوارع بعد أن ظهر طفح مياه نتيجة توقف محطة المياه".

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أمين غنيم جهاز مدينة القاهرة الجديدة محطة صرف جنوب الأكاديمية المياة

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