الإنتاج الحربي تستجيب لطالبة من ذوي الهمم وتمنحها "تابلت"

كتب - محمد سامي:

قال محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي، إن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، على منح الطالبة إسراء محمد شعبان من ذوي الهمم، جهاز تابلت من إنتاج شركة " بنها للصناعات الإلكترونية "(مصنع 144 الحربى )، إحدى الشركات التابعة للوزارة، لمساعدتها فى إتمام الدراسة ومن منطلق إيمان الوزارة بالمساهمة فى التنمية المجتمعية لذوي الهمم.

وأوضح بكر في بيان له، الجمعة، أن والد الطالبة أرسل التماسا لوزارة الإنتاج الحربى بضرورة توفير جهاز " تابلت " لابنته لمساعدتها فى إتمام العملية التعليمية الخاصة بها، وعلى الفور استجاب الوزير للتماس، ووجه بتوفير جهاز "التابلت" وتسليمه للطالبة "إسراء".

وأشار إلى أن ولي أمر الطالبة إسراء محمد شعبان لمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، العضو المنتدب، بتسليمه "التابلت"، ووجه الأخير الشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربى على رعايته للطلب وسرعة الاستجابة.