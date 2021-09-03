رئيس الأسقفية لـ"كنائس مصر": نعيش مرحلة تنمية شاملة ونمد يدنا لدعم الدولة

كتب مينا غالي:

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للأسقفية وفدًا من الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، حيث كان في استقبالهم القس يشوع بخيت الأمين العام المساعد لمجلس كنائس مصر وممثل الكنيسة الأسقفية في المجلس.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة أعضاء الأمانة العامة الذين يمثلون الطوائف المسيحية المختلفة مؤكدًا على إن الدولة المصرية تعيش مرحلة تنمية شاملة ومن ثم تمد الكنائس يد العون لها.

واعتبر القس رفعت فتحي عضو اللجنة التنفيذية

لمجلس كنائس مصر إن المجلس يشكل رابطة قوية تسعى لنشر الفكر المسكوني في المجتمع المصري الفكر المسكوني متمنيًا أن تصل روح المحبة لجميع المسيحيين ولا تقتصر على القيادات الكنسية فقط.

وتمنى القس رفعت أن يضطلع المجلس بدور أكبر لدعم الدولة في المرحلة المقبلة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

بينما أشار الأب بولس جرس الأمين العام السابق للمجلس إلى إن المطران منير حنا أدى دوره بكل شهامة وشجاعة في الكنيسة الأسقفية ومجلس كنائس مصر متمنيًا للمطران سامي السير على نفس المسيرة.

وصلى الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، الأمين العام الحالى لمجلس كنائس مصر ورئيس دير مارجرجس اليوناني البطريركي في مصر القديمة للمطران سامي أن يقدم خدمة مليئة بالانتصارات الروحية وأن تبدأ فترة تعارف بين جميع الكنائس على مستوى الجمهورية. ​