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لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. الأوقاف تقرر غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

03:50 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. الأوقاف تقرر غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، غلق مصلى السيدات بالمسجد لحين انتهاء ظروف كورونا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن القرار يأتي بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم الجمعة 3 / 9 /2021م وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة.

غلق مصلى السيدات اجراءات كورونا مسجد السيدة زينب وزارة الأوقاف القطاع الديني

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