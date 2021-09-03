Masrawy logo white

بمشاركة 21 دولة.. انطلاق فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" – فيديو

03:23 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
بمشاركة 21 دولة.. انطلاق فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" – فيديو

التدريب المشترك النجم الساطع 2021

كتب – أسامة علي:

انطلقت فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " والذى يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر، بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة .

وألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة، مؤكداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " الذى يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة .

من جانبه أعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكى عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع 2021 وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة.

وأعرب قادة القوات المشاركة عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2021 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكرى بين جيوش الدول المشاركة.

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب .

فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 محمد نجيب العسكرية المنطقة الشمالية العسكرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر بتعاملات الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا