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بعد انقطاع المياه مدة طويلة.. جهاز القاهرة الجديدة يعتذر للمواطنين: الخدمة ستصل تباعا للمناطق المتأثرة

02:24 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
بعد انقطاع المياه مدة طويلة.. جهاز القاهرة الجديدة يعتذر للمواطنين: الخدمة ستصل تباعا للمناطق المتأثرة

الخدمة ستصل تباعا للمناطق المتأثرة

"كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز القاهرة الجديدة، الانتهاء من أعمال الإصلاح العكل بمحطة صرف جنوب الأكاديمية والمتسبب فى قطع المياه عن بعض مناطق المدينة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم تشغيل محطة الصرف الصحي وبالتالي، تم إعادة تشغيل روافع المياه وضخ المياه مرى أخرى، وستصل المياه تباعا للمناطق المتأثرة حسب ارتفاعات كل منطقة.

وكرر جهاز القاهرة الجديدة الاعتذار للمواطنين عن إطالة مدة قطع المياه لأسباب خارجة عن الإرادة.

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