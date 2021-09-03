لا يوجد بينا متشدد أو متطرف.. مختار جمعة: جميع العاملين بالأوقاف لديهم فكر وسطي - فيديو

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإسهام في بناء الوطن يتطلب الإعداد الجيد لذلك.

وأضاف خلال لقائه القيادات الدعوية بمحافظة الشرقية، الجمعة، بديوان عام المحافظة، أن الوزارة لا يوجد بها صاحب فكر متشدد أو متطرف، وجميع العاملين بها لديهم فكرا وسطيا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تهدف إلى تحويل حالة الاستنارة الفردية إلى جماعية، لذلك تحرص الوزارة على أن يكون لديها أئمة متميزين، وهو ما يتجلى في وجود أكثر من 500 إمام حصلوا على الدكتوراه، وأكثر من ألف حصلوا على الماجستير.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن هدف برنامج الإمام المفكر هو تحويل الإمام من متلقي للفكر المستنير إلى صانع له ومنتج لقضايا التجديد.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة حول "السلام مع النفس والكون" بمسجد الفتح بالزقازيق، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

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