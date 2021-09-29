قبل عودة المجلس للانعقاد.. أمين الشيوخ للأعضاء: "بلاش أحضان وتقارب عشان كورونا"

(مصراوي):

ناشد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان أعضاء المجلس بعدم التقارب والسلام بالأيدي والأحضان خلال اليوم الأول لدور الانعقاد الثاني المقرر أن ينطلق الثلاثاء المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخصوصا أن البلاد ربما تشهد الموجة الرابعة للفيروس.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ الثلاثاء بكامل أعضائه في جلسة عامة لبدء دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول عقب إجازة برلمانية بلغت نحو 90 يومًا.

وأكد عتمان لـ"مصراوي"، على هامش اجتماعه اليوم الأربعاء بالمحررين البرلمانيين بمقر المجلس، أن المجلس يطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منذ اليوم الأول لدور الانعقاد الأول، مشددا على ضرورة استمرار الأعضاء في هذه الإجراءات لمواجهة الوباء.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بالتنوية على الأعضاء باستمرار بالعمل على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لمواجهة الفيروس اللعين، مناشدا الأعضاء وخصوصا بعد العودة من الإجازة البرلمانية استمرار حرصهم على اتباع الإجراءات الاحترازية.

ونوه الأمين العام للمجلس الشيوخ أن المجلس حريص كل الحرص على صحة النواب ويوفر لهم كافة الإجراءات الاحترازية عبر تحقيق التباعد الاجتماعي وتوفير المواد المطهرة والكمامات، مؤكدًا أن هناك اتجاه عام داخل المجلس بعدم السماح بخلع الكمامة حرصًا على الصحة العامة وخصوصا هذه الأيام في ظل الموجة الرابعة لكورونا.

وكشف عتمان، تفاصيل استعدادات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 أكتوبر 2021.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام مجلس الشيوخ، المحررين البرلمانيين، وتناول الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وقال أمين عام مجلس الشيوخ: "الاستعدادات لدور الانعقاد الثاني شملت إجراء بعض التجديدات في القاعة الرئيسية الخاصة بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تجديد ورصف الشوارع الداخلية حول المبنى داخل المجلس"، مشيرًا إلى أن أعمال التجديد والصيانة والتطوير ستنتهي يوم الجمعة المقبل.

ولفت عتمان إلى أنه من المتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعًا قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد؛ لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال.

وأشار أمين عام مجلس الشيوخ إلى أنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة ثانية يوم الأربعاء في الأسبوع المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية التي ستعقد الثلاثاء؛ لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، ولكن ذلك لم يُحسم بعد.