لطيف ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الخميس، سيكون مائلًا للحرارة على شمال البلاد نهارًا، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و32.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه من المنتظر أن يكون الطقس لطيف ليلًا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس في ساعات متأخرة من الليل؛ كما تقل الرؤية الأفقية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.