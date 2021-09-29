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لطيف ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

10:37 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
لطيف ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الطقس

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الخميس، سيكون مائلًا للحرارة على شمال البلاد نهارًا، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و32.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه من المنتظر أن يكون الطقس لطيف ليلًا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس في ساعات متأخرة من الليل؛ كما تقل الرؤية الأفقية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة الخريف

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