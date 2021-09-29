"ليست غريبة علينا".. ماذا قال وزير العمل الليبي في حق العمالة المصرية؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي العابد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، موقف العمالة المصرية الوافدة إلى الأراضي الليبية للعمل في إعادة الإعمار من جديد، مؤكدا أنها مطلوبة وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.

وقال العابد في تصريحات صحفية، إن العمالة المصرية سوف تأتي إلى ليبيا تماشيا مع خطة إعادة الإعمار وخطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الوزراء الليبي بشأن مشروعات التنمية، موضحا أن هذه العمالة ليست غريبة على السوق الليبي ومطلوبة من الشركات ومن الأفراد.

وتابع العابد: "يعني تستطيع الشركات الليبية والأفراد استجلاب العمالة المصرية حسب مشروعاتهم التي سوف ينفذونها سواء في احتياجات القطاع أو النشاط الفردي".

وأكمل العابد:"استجلاب العمالة المصرية سيكون حسب القانون رقم 12 لعام 2010، وأي شركة ليبية تستجلب عمالة فمن الضروري تشغيل نسبة 30% من العمالة المحلية.. يعني لما نستجلب مليون عامل، فسيكون ملزم بتشغيل نسبة 30% في هذه المشروعات من ليبيا، وفي المقابل 20% تدريب بموجب اتفاقيات التدريب مع الشركات التي تقوم باستجلاب اليد العاملة الأجنبية".

وأشار إلى إطلاق منظومة إلكترونية ومنصة إلكترونية "وافد"، ومن المقرر أن يشهد الخميس 30 سبتمبر، أول رحلة طيران للعمالة المصرية من القاهرة مباشر إلى مطار معيتيقة بطرابلس، برفقة وفد من وزارة القوى العاملة المصرية يتمثل في الفريق الفني للربط الإلكتروني لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والتأهيل بليبيا ووزارة القوى العاملة في مصر.

وأوضح أن الفريق الفني المصري سيجتمع مع الفريق الفني الليبي لوضع أساسيات الربط الإلكتروني وأيضا ضوابط العمالة النهائية لعملية الربط وإطلاق المنصات الإلكترونية المنظمة لذلك.

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