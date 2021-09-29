أمطار في هذه الأيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام أكتوبر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأيام الأولى الخمس من شهر أكتوبر المقبل.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل هذه الأحوال على النحو التالي:

ـ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ـ طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ـ طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ـ انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ـ نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

ـ فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يومي السبت والأحد المقبلين.