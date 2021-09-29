أمطار في هذه الأيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام أكتوبر
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأيام الأولى الخمس من شهر أكتوبر المقبل.
ويرصد "مصراوي" تفاصيل هذه الأحوال على النحو التالي:
ـ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ـ طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.
ـ طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ـ انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
ـ نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.
ـ فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يومي السبت والأحد المقبلين.
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