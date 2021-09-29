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وزير شئون المجالس النيابية: إرسال الأجندة التشريعية إلى مجلس النواب

09:19 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
وزير شئون المجالس النيابية: إرسال الأجندة التشريعية إلى مجلس النواب

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابي

كتب- نشأت علي:

أرسل المستشار علاء الدين فؤاد ـــ وزير شئون المجالس النيابية ـــ الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين المهمة التي يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها، بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة بكامل تشكيلها تتقدم بالتهنئة لمجلسي النواب والشيوخ بمناسبة عودة الانعقاد المقررة بداية شهر أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن الحكومة تُثمن التعاون القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان بما يُسهم في نهوض وتنمية الدولة المصرية والارتقاء بحياة مواطنيها.

علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية مجلس النواب الأجندة التشريعية

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