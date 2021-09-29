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"الطرق والكباري" تنشر صورًا جديدة لكوبري چنيفة مع وصلة نفق أحمد حمدي

09:14 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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كتب– يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" لكوبري جنيفة تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأوضحت الهيئة، أن الكوبري يهدف إلى حل التقاطع السطحي لطريق نفق الشهيد مع طريق امتداد جنيفة، كما يخدم القادم من طريق جنيفة إلى وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، وكذا للمتجه لطريق القاهرة السويس.

وأوضحت أن الكوبري يعمل أيضا كدورانات للخلف للقادم من نفق الشهيد أحمد حمدي، وكذا للقادم من اتجاة الـ 109 طريق السويس.

جدير بالذكر، أن إجمالي طول الكوبري يبلغ 850 متر باتجاهين مروريين وبعرض 26 مترا لكل اتجاه بتكلفة 140 مليون جنيه.

هيئة الطرق والكباري كوبري چنيفة نفق أحمد حمدي

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