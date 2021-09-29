حريق بمستشفى العجوزة.. وبيان عاجل من وزارة الصحة
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، نشوب حريق محدود بسبب ماس كهربي بغرفة مغلقة بمبنى ٧ ( المبنى القديم غير المستغل) بمستشفى العجوزة.
وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء، إن الحريق حدث بعيدًا عن غرف المرضى و جميع الخدمات، وتمت السيطرة على الحريق من قبل رجال المطافي، ولم يسفر عنه أي إصابات.
وأشارت إلى أنه يجري مراجعة كافة الإجراءات بالمستشفى.
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