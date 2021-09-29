حريق بمستشفى العجوزة.. وبيان عاجل من وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

‏أعلنت وزارة الصحة والسكان، نشوب حريق محدود بسبب ماس كهربي بغرفة مغلقة بمبنى ٧ ( المبنى القديم غير المستغل) بمستشفى العجوزة.

وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء، إن الحريق حدث بعيدًا عن غرف المرضى و جميع الخدمات، وتمت السيطرة على الحريق من قبل رجال المطافي، ولم يسفر عنه أي إصابات.

وأشارت إلى أنه يجري مراجعة كافة الإجراءات بالمستشفى.