Masrawy logo white

حريق بمستشفى العجوزة.. وبيان عاجل من وزارة الصحة

08:30 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
حريق بمستشفى العجوزة.. وبيان عاجل من وزارة الصحة

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

‏أعلنت وزارة الصحة والسكان، نشوب حريق محدود بسبب ماس كهربي بغرفة مغلقة بمبنى ٧ ( المبنى القديم غير المستغل) بمستشفى العجوزة.

وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء، إن الحريق حدث بعيدًا عن غرف المرضى و جميع الخدمات، وتمت السيطرة على الحريق من قبل رجال المطافي، ولم يسفر عنه أي إصابات.

وأشارت إلى أنه يجري مراجعة كافة الإجراءات بالمستشفى.

حريق مستشفى العجوزة وزارة الصحة حريق مستشفى ماس كهربائي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -حريق بمستشفى العجوزة.. وبيان عاجل من وزارة الصحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا