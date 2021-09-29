أول تعليق من "السياحة العالمية" على إعلان استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، بقرار الحكومة البريطانية بإعلان استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، بجانب سماح إيطاليا لمواطنيها بزيارة مصر دون حجر صحي عند العودة.

جاء ذلك عقب إعلان السفارة البريطانية في مصر، أمس الثلاثاء، إزالة مصر من قائمة الدول التي ينصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة قائلة :"تم إزالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالي لمخاطر كوفي 19".

وقالت السفارة البريطانية: "إذا كنت تخطط للسفر إلى مصر، فتأكد من قراءة إرشادات السفر الخاصة بنا قبل السفر، وتأكد من استعدادك للسفر، بما في ذلك عن طريق شراء تأمين السفر الذي يوفر تغطية كافية".

وقال البطوطي لمصراوي، إن الحياة في أوروبا بدأت تنفرج أكثر من الماضي، ونسبة التطعيمات في دول أوروبا ارتفعت واقتربوا من حالة المناعة الجماعية لأغلب الدول، لافتا إلى أن السياحة الإيطالية في الأساس لم تتوقف وأغلب الدول الآن تسمح لمواطنيها بالسفر إلى مصر.

وتابع البطوطي: "إذا كان هناك حجر صحي أو لا، فهو أمر أصبح غير مؤثر الآن في الطلب وليس مهم عند السياح الآن، حتى السائح الألماني العائد من مصر، ومطعم بأحد التطعيمات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي قبل السفر إلى مصر لم يعد مهتم".

ويتوقع البطوطي، أن يتحرك الطلب السياحي على مصر أكثر اعتبارا من شهر نوفمبر 2021 بشكل أفضل، لافتا إلى أن السياحة البريطانية من المتوقع أن تبدأ من منتصف شهر ديسمبر 2021، والسياحة الإيطالية بدأت بالفعل وهناك طائرات كثيرة تصل من إيطاليا إلى مصر، موضحا أن مدينتي شرم الشيخ والأقصر ستعمل بشكل أفضل منتصف ديسمبر المقبل، على أن يتعافى الطلب خلال الفترة المقبلة على وجهات كثيرة من ضمنها مصر.

وأشار إلى أن بدء تعافي الطلب في الأسواق الأوروبية -"المصدر الرئيسي للحركة السياحية الوافدة إلى مصر"- أثر جيد جدا على القطاع السياحي في مصر وسوف تستعيد شركات السياحة والفنادق عافيتها و تستأنف أعمالها وبالتالي تستعيد العمالة التي فقدت وظائفها أو تم تخفيض مرتباتها خلال الفترة الماضية، بجانب الاستفادة الاقتصادية للدخل القومي والاقتصاد المصري.

ويتوقع البطوطي، أن تشهد مصر كوجهة سياحية موسم شتوي جيد جدا وأن تكون معدلات التدفقات السياحية إلى مصر أعلى من العام القادم بنسبة حوالي 60% عن الموسم الماضي.