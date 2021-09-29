Masrawy logo white

أول تعليق من "السياحة العالمية" على إعلان استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر

07:51 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أول تعليق من "السياحة العالمية" على إعلان استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر

الدكتور سعيد البطوطي

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، بقرار الحكومة البريطانية بإعلان استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، بجانب سماح إيطاليا لمواطنيها بزيارة مصر دون حجر صحي عند العودة.

جاء ذلك عقب إعلان السفارة البريطانية في مصر، أمس الثلاثاء، إزالة مصر من قائمة الدول التي ينصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة قائلة :"تم إزالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالي لمخاطر كوفي 19".

وقالت السفارة البريطانية: "إذا كنت تخطط للسفر إلى مصر، فتأكد من قراءة إرشادات السفر الخاصة بنا قبل السفر، وتأكد من استعدادك للسفر، بما في ذلك عن طريق شراء تأمين السفر الذي يوفر تغطية كافية".

وقال البطوطي لمصراوي، إن الحياة في أوروبا بدأت تنفرج أكثر من الماضي، ونسبة التطعيمات في دول أوروبا ارتفعت واقتربوا من حالة المناعة الجماعية لأغلب الدول، لافتا إلى أن السياحة الإيطالية في الأساس لم تتوقف وأغلب الدول الآن تسمح لمواطنيها بالسفر إلى مصر.

وتابع البطوطي: "إذا كان هناك حجر صحي أو لا، فهو أمر أصبح غير مؤثر الآن في الطلب وليس مهم عند السياح الآن، حتى السائح الألماني العائد من مصر، ومطعم بأحد التطعيمات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي قبل السفر إلى مصر لم يعد مهتم".

ويتوقع البطوطي، أن يتحرك الطلب السياحي على مصر أكثر اعتبارا من شهر نوفمبر 2021 بشكل أفضل، لافتا إلى أن السياحة البريطانية من المتوقع أن تبدأ من منتصف شهر ديسمبر 2021، والسياحة الإيطالية بدأت بالفعل وهناك طائرات كثيرة تصل من إيطاليا إلى مصر، موضحا أن مدينتي شرم الشيخ والأقصر ستعمل بشكل أفضل منتصف ديسمبر المقبل، على أن يتعافى الطلب خلال الفترة المقبلة على وجهات كثيرة من ضمنها مصر.

وأشار إلى أن بدء تعافي الطلب في الأسواق الأوروبية -"المصدر الرئيسي للحركة السياحية الوافدة إلى مصر"- أثر جيد جدا على القطاع السياحي في مصر وسوف تستعيد شركات السياحة والفنادق عافيتها و تستأنف أعمالها وبالتالي تستعيد العمالة التي فقدت وظائفها أو تم تخفيض مرتباتها خلال الفترة الماضية، بجانب الاستفادة الاقتصادية للدخل القومي والاقتصاد المصري.

ويتوقع البطوطي، أن تشهد مصر كوجهة سياحية موسم شتوي جيد جدا وأن تكون معدلات التدفقات السياحية إلى مصر أعلى من العام القادم بنسبة حوالي 60% عن الموسم الماضي.

سعيد البطوطي منظمة السياحة العالمية الحكومة البريطانية بريطانيا إيطاليا

الخبر التالى:

مصاب بكورونا.. السيسي يتصل بملك الأردن للاطمئنان على صحة ولي العهد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -حريق بمستشفى العجوزة.. وبيان عاجل من وزارة الصحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا