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حدث في 8 ساعات| شيخ الأزهر يسافر للعلاج ووفاة الطالبة "منة الله" التي أمر السيسي بعلاجها

07:05 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| شيخ الأزهر يسافر للعلاج ووفاة الطالبة "منة الله" التي أمر السيسي بعلاجها

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعتي أرض لصالح وزارة الكهرباء، و5 قرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي، ومنع دخول الموظفين مقرات العمل حال عدم الحصول على لقاح "كورونا" أو تقديم "pcr" كل 3 أيام، وإعلان خطوات اشتراك الطلاب بالمترو بتخفيضات تصل إلى 98%.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الطالبة منة الله وفاة طالبة مستشفى الجلاء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي طارق شوقي الطقس مجلس الوزراء

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