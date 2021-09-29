حدث في 8 ساعات| شيخ الأزهر يسافر للعلاج ووفاة الطالبة "منة الله" التي أمر السيسي بعلاجها

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعتي أرض لصالح وزارة الكهرباء، و5 قرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي، ومنع دخول الموظفين مقرات العمل حال عدم الحصول على لقاح "كورونا" أو تقديم "pcr" كل 3 أيام، وإعلان خطوات اشتراك الطلاب بالمترو بتخفيضات تصل إلى 98%.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: