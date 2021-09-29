بعد سفره للعلاج.. مصادر بالأزهر تكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، تفاصيل الحالة الصحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سافر إلى ألمانيا للعلاج، وتم من الإعداد لتلك الزيارة في وقت سابق ولم تأت بشكل طارئ كما أشيع.

وأضافت أن زيارة شيخ الأزهر إلى ألمانيا جاءت من أجل إجراء فحوات طبية دورية على ظهره، لافتًا إلى أن الإمام الأكبر أنهى حاليًا مرحلة الفحوصات الطبية ويجرى في الوقت الحالي مجموعة من جلسات العلاج الطبيعي.

وأكدت أن الإمام على تواصل دائم مع مسؤلي المشيخة من أجل متابعة سير العمل داخل المشيخة مع كافة القيادات وعلى إطلاع كامل بكافة مجريات الأمور داخل المشيخة.

ومن المقرر أن يتوجه الإمام مطلع الشهر المقبل إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم) في الـ4 من أكتوبر، والذي يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي.

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

كما يشارك شيخ الأزهر في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي، ومن المقرر أن يشارك فضيلته قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.