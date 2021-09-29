تنفيذ منشآت خفيفة بالأهرام.. توقيع عقد بين "أوراسكوم بيراميدز" و"أوراسكوم للإنشاءات"

مذكرة تفاهم بين "البيئة" و"بست باي" لتقديم حوافز مادية للتخلص من المخلفات

(مصراوي):

وقع المهندس هشام جادالله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات عقد بقيمة تقريبية 170 مليون جنيه، مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لرفع كفاءة وتحديث المنشآت القائمة وتجهيزها بأحدث الأجهزة والديكورات والأثاث الحديث وتنفيذ منشآت خفيفة لخدمة الزائرين مع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات المطور الرئيسي لمشروع تطوير وتشغيل وتقديم الخدمات للزائرين بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة والتي تضمن رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية للارتقاء بالخدمات المقدمة للزائريين بما يتماشي مع المعايير العالمية التي تليق بحضارة مصر وعظمة المنطقة الأثرية.

ونفذت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات مخططًا تفصيليًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار لتطوير منطقة الزيارة لتشمل خدمات للزائرين ومنها تشغيل ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية وتوفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات ومجمع المطاعم ومظلات بالأماكن المكشوفة وحمامات ومناطق للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية بالإضافة إلى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي ومنشآت خفيفة لتقديم المأكولات والمشروبات وبيع الهدايا والتذكارات.

جدير بالذكر أن "أوراسكوم بيراميدز" للمشروعات الترفيهية، شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة ويتمثل نشاطها في تطوير و إدارة المشروعات وتشغيلها وتقوم حاليا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للأثار لمده خمسة عشر عاما.